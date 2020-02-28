Около перевала Дятлова опять увидели НЛО, от которого стало плохо

28.02.2020, 21:31, Новости дня

Экстремальная путешественница после «встречи» с космическим объектом осталась практически без связи и света — вся техника вышла из строя.

Экстремалка из Липецка Александра Стрельцова, которая уже две недели пытается выживать в югорской тайге (Свердловская область), увидела в небе странное свечение. Избушка, где она жила, находится как раз недалеко от перевала Дятлова, получившего таинственно-печальную известность из-за гибели там группы туристов 2 февраля 1959 года. Когда путешественница уже четыре дня не выходила на связь, организатор экстрим-тура Сергей Широков отправился к избушке. Ему Александра и рассказала об ощущениях от воздействиях НЛО.

Рассказ смелой путешественницы передал Широков, потому что по приезде на базу Стрельцова замкнулась на несколько дней, плохо ела, не хотела ни с кем общаться.

В соцсетях Широков сообщил, что Стрельцова не выходила на связь, так как у нее стала сбоить техника: вышла из строя электроника, перестали «ловить» спутниковые телефоны, новенький генератор перестал выдавать ток, а экшен-камера не включилась.

Уже потом, когда девушка пришла в себя, рассказала, что два дня видела какое-то свечение за окном. При этом не было никакого страха, только чувство тревоги и какой-то хронической усталости, что даже за водой не было сил пойти, пишет сегодня «Липецкмедиа».

А по данным Ura.ru, туристы, которые как раз проезжали недалеко от избушки, где поселилась любительница экстрима, смогли заснять в небе НЛО. Неопознанный объект довольно часто видят в небе. А американские пилота признались, что это не миф, а что ни на есть реальность: НЛО существует. Что же касается самого перевала Дятлова, то тайну странной гибели туристов уже много лет пытаются разгадать следователи и любопытные. Хватает и экстремалов туристов, которые на свой страх и риск отправляются в загадочное место. А место действительно странное, периодически что-то происходят или находят какие-то артефакты.