Шнуров назвал причину отказа от дуэли на мечах с Милоновым

28.02.2020, 21:31, Новости дня

После публикации стихотворения скандальный депутат Госдумы вызвал не менее скандального певца биться на нормандских мечах.

Одно из новых приобретений Партии роста, новоиспеченный политик и прославленный основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, почему не стал дуэлировать с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. В 2019 году известный поборник морали вызвал певца на честный бой – рубиться на нормандских мечах.

Ответ Шнура приводит РИА Новости. Оказалось, что причина в сословном неравенстве.

«Милонов в отличие от меня себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий», — сообщил певец. Он уточнил, что в соответствии с дуэльным кодексом, столь неравные члены общества сойтись в дуэльном поединке не могут.

Год назад Шнуров обнародовал стихотворение о Виталии Милонове. Лидер «Ленинграда» продекламировал, что народный избранник «законами изъял от нас излишки». Милонов в стихотворении Шнура уверен, что россиянам нестрашно недоедать, а жизнь в России наладится лишь когда в песнях российских исполнителей не будет мата. Лирический порыв Сергея Шнурова вызвала критика парламентария в его адрес. Милонову пришлась не по нраву матерная ругань в песнях группы.

Стихотворение депутату тоже не понравилось, это и привело к вызову на дуэль. После этого Шнуров разразился новым стихотворением, объявив Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе».

Ранее Сергей Шнуров рассказал, с чего начнет свою политическую карьеру.

Также, уже вступив в Партию роста Шнур, вновь в лирической форме, выразил сожаление по поводу того, что не стал членом партии певицы Валерии.

После начала политической жизни музыкант занялся самоцензурой и удалил из Instagram свои старые стихотворения о России и Путине.

Также Шнуров, выступая на мероприятии, успел выступить в привычной для себя эпатажной роли, рассказав политический анекдот о шлюхе.



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