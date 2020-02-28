Продажа запрещенных трусов обернулась штрафом в миллион рублей

28.02.2020, 21:31, Новости дня

Суд посчитал изображение на трусах пропагандой наркотиков.

Крупный магазин в Богородске (Нижегородская область) оштрафован судом почти на один миллион рублей из-за трусов. А точнее из-за листочков канабиса, которые были трафаретом нанесены в качестве рисунка на женские панталончики. Как сообщает канал «Кстати – Новости Нижнего Новгорода», этот рисунок конопли и сделал трусы запрещенными, поскольку суд решил, что тем самым этот предмет нижнего белья пропагандирует наркотики.

Ошарашенные продавщицы даже не подозревали, какой «опасный» товар предлагают покупателю – не марихуану, а ее картинку на той части дамского туалета, которая в общем-то и не видна. Впрочем, товар не пользовался особым спросом: качеством не вышел. Однако у пользователей такое решение вызвало возмущение.

«Самое безобидное растение, невежи: и масло, и веревки, бумагу, да что только из него не делали», «Люди от плохой экологии гибнут, а тут какие-то трусы», «Маразм крепчал», «Надо гардероб перебирать на лето, а то вдруг на футболке будет что нарисовано…» — комментируют люди.