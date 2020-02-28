АТОР обратилась в правительство РФ, заявив об угрозе коллапса на туристическом рынке

28.02.2020, 21:31, Новости дня

Представители туристического бизнеса России уже подсчитали свои убытки от запрета продаж туров в Италию и другие страны из-за коронавируса.

Коронавирус ударил и по туристическому бизнесу, да так, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) написала открытое письмо вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой. В нем они предупреждают чиновников об угрозе коллапса на туристическом рынке. И все потому, что Ростуризм накануне рекомендовал туркомпаниям приостановить продажу туров в Италию и ряд других стран из-за коронавируса.

Представители турбизнеса считают формулировку Роспотребнадзора и Ростуризма «до нормализации эпидемиологической обстановки» слишком размытой, так как она не обозначает какие-либо временные границы.

Назовите срок действия ограничительных мер, настаивают авторы письма, поскольку беспокоятся за стабильность своего бизнеса. Они даже подсчитали свои убытки от запрета на продажу туров – почти 27 млрд рублей. В Ассоциации РБК сообщили, что уже 60% туристических агентств вынуждены были полностью прекратить продажу путевок, 23% пока еще удалось сократить продажи только на 80 процентов, а 12% уже половина.

АТОР просит вице-премьера Татьяну Голикову оказать содействие в том, чтобы Ростуризм пересмотрел свои рекомендации и уточнил сроки действия отмены. Опасения туроператоров понятны, поскольку именно Италия пользуется большой популярностью у российских туристов, соответственно, отмена туров существенно бьет по карману. С другой стороны, на фоне того, что сейчас происходит в Италии Ростуризм не господь Бог и не может назвать конкретные даты, когда можно будет путешествовать. Да и вряд ли захочет брать на себя ответственность за жизни россиян.