Телеканал «Спас» удалил выпуск со словами протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском неповиновении

28.02.2020, 21:31, Новости дня

Он также посоветовал прихожанам собираться в ночное время, а не днем.

Телеканал «Спас» удалил со своего YouTube-канала выпуск программы «Ответ священника» с протоиереем Дмитрием Смирновым, который, рассуждая о требовании итальянских властей закрыть храм РПЦ из-за коронавируса, призвал верующих не подчиняться. Запись выпуска была доступна на сайте канала и на YouTube.

По словам Смирнова, если приказ противоречит вере, то люди вправе им «пренебречь» и оказать «гражданское неповиновение». Он также посоветовал прихожанам собираться в ночное время, а не днем.

«А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться», — заявил протоиерей и добавил, что считает итальянское правительство безбожным.

Ранее протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой



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