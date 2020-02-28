Николай Валуев называет свою почти на полметра ниже его жену главой семьи

28.02.2020, 21:16, Разное

Российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев пояснил об отношениях с супругой Галиной. Несмотря на низкий рост жены, (женщина на 48 см ниже спортсмена), он называет ее главной в семье.

Николай Валуев, прежде профессиональный боксер, а теперь депутат российского парламента, вместе с супругой воспитывают троих детей. Общаясь с журналистами, он назвал спутницу жизни главой семьи. На Галине Валуев женат больше двух десятков лет, и со временем их чувства все больше укрепляются. Два сына и дочь боксера, взрослея, становятся самостоятельными личностями, имея свой характер. Рассказывая о жене, Николай Валуев говорит: «На моем фоне выглядит Дюймовочкой», имея в виду ее низкий рост.

В связи с рабочей деятельностью ему приходится много времени проводить в поездках по стране, поэтому бывший профессионал месяцами не живет дома. На плечах Галины воспитание отпрысков и быт, что делает ее главной в семействе. Дочь и сыновья знают, к кому подходить, когда им необходима помощь, а родители, в свою очередь, пытаются не отказывать им в разных вопросах. Все важнейшие решения в семье Валуева принимаются сообща, как и положено в таких случаях.