Николай Валуев называет свою почти на полметра ниже его жену главой семьи

28.02.2020, 21:16, Разное

Российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев пояснил об отношениях с супругой Галиной. Несмотря на низкий рост жены, (женщина на 48 см ниже спортсмена), он называет ее главной в семье.
Николай Валуев, прежде профессиональный боксер, а теперь депутат российского парламента, вместе с супругой воспитывают троих детей. Общаясь с журналистами, он назвал спутницу жизни главой семьи. На Галине Валуев женат больше двух десятков лет, и со временем их чувства все больше укрепляются. Два сына и дочь боксера, взрослея, становятся самостоятельными личностями, имея свой характер. Рассказывая о жене, Николай Валуев говорит: «На моем фоне выглядит Дюймовочкой», имея в виду ее низкий рост.

В связи с рабочей деятельностью ему приходится много времени проводить в поездках по стране, поэтому бывший профессионал месяцами не живет дома. На плечах Галины воспитание отпрысков и быт, что делает ее главной в семействе. Дочь и сыновья знают, к кому подходить, когда им необходима помощь, а родители, в свою очередь, пытаются не отказывать им в разных вопросах. Все важнейшие решения в семье Валуева принимаются сообща, как и положено в таких случаях.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Меладзе осудил Шнурова за растрачивание таланта участницы шоу «Голос» Рагды Ханиевой

30.12 / Тарасова высказалась о смерти Волчек: «Прости нас, мы не видели тогда, что ты уже болела»

24.01 / В Перми молодожены устроили драку в кафе из-за плохого сервиса

20.01 / Роскачество развеяло популярные мифы о молоке в магазинах

22.01 / Мнение: Вот так Ниночка!

15.01 / В Омске преподавателя фотокружка обвиняют в совращении восьми школьниц

12.01 / Мнение: Новые протесты

19.01 / В Сети вспомнили о «посрамившем» авианосец ВМС США бомбардировщике Су-24

11.02 / США пытаются помешать России принять на вооружение ЗРК С-500

19.01 / 30-летие «Черного января»: кто манипулирует фактами о трагедии в Баку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика