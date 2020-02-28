На неделе моды в Париже Хейли Бибер появилась в юбке с разрезом до пояса

28.02.2020, 21:16, Разное

Фотомодель Хейли Бибер посетила неделю моду в Париже в необычной юбке с глубоким разрезом. При выходе из отеля фотографы успели запечатлеть знаменитость в эпатажном наряде фиолетового цвета.

При выборе наряда фотомодель решила сделать ставку на провокацию, поэтому Хейли Бибер отдала предпочтение вызывающему фиолетовому оттенку. Помимо юбки с максимальным разрезом, доходившим практически до пояса, фотомодель надела широкую кофту, кожаные чулки и туфли на высоких каблуках-шпильках.

Также эксперты заметили, что фотомодель решила добавить к необычному образу массивные серьги и сумку на цепи, изготовленные французским брендом Bottega Veneta. Стоит отметить, что ранее Ким Кардашьян примерила похожую юбку с тем отличием, что у нее разрез шел по центру. Поэтому актрисе приходилось держать руку в области разреза, чтобы избежать возможной конфузной ситуации.