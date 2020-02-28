Принц Гарри и Джон Бон Джови записали дуэт для Игр непобежденных

28.02.2020, 21:16, Разное

Принц Гарри, отказавшись от королевских привилегий, решился на эксперимент — он попробовал свои силы в музыке. Супруг Меган Маркл записал дуэт с мировой звездой Джоном Бон Джови специально для Игр непобежденных.
Эти соревнования, объединяющие действующих и экс-военных с инвалидностью, внук королевы Елизаветы II ввел в 2014 году. Принц Гарри готовит для Игр непобежденных сюрприз дуэт с Джоном Бон-Джови. Супруг Меган Маркл заинтриговал поклонников, показав на видео, себя перед микрофоном в студии, в момент, когда легенда рока давал ему некоторые советы.

Видео, обнародованное в Instagram-аккаунте герцогов Сассекских, уже появилось в разных источниках. Принц Гарри отметил, что сейчас представил лишь небольшой фрагмент своего номера, и пообещал вскоре продемонстрировать больше.


Бон Джови тоже поделился с фанатами кадром с герцогом Сассекским. Рок-музыкант подписал кадры: «Вдохновляющие дни в Abbey Road с хором и артистом, известным как Принц». На одном из снимков рок-звезда вместе с младшим сыном леди Ди в компании нескольких человек повторили сюжет легендарного фото группы The Beatles.
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Публикация от Журнал о звездах Instagram (@instamagazinerus) 28 Фев 2020 в 7:37 PST



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