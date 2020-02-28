Эксперты назвали самые доступные смартфоны с тройной камерой

28.02.2020, 21:16, Разное

Эксперты составили рейтинг самых доступных гаджетов с тройной камерой. По их словам, в настоящий момент на рынке можно найти предложения, которые, несмотря на свою финансовую привлекательность, имеют хорошие технический параметры.

В последнее время производителям «умных» телефонов всё сложнее удивить покупателя. Простор для технической революции практически исчерпан, и конструкторы не способны представлять каждый год запоминающуюся новинку. Теперь разработчики могут привлечь покупателя только постоянно растущей производительностью процессора, а также количество камер. При этом сейчас уже трудно удивить искушённого пользователя даже тройной фото-системой. Подобные аппараты становятся всё доступнее, и эксперты составили ТОП-5 наиболее привлекательных в финансовом плане гаджетов.

На пятой строчке оказался произведённый в Китае ZTE Axon 10 Pro. Он получил объективы с разрешением 48, 20 и 8 Мп. Чуть выше расположился смартфон Motorola Moto G8 Plus. Он обладает камерами на 48, 16 и 5 Мп. Третье место досталось модели Huawei P30 B, показатели которой не сильно отличаются от предыдущих конкурентов и составляют 40, 16 и 8 Мп.



В шаге от первого места эксперты разместили устройство Honor 9X Premium. Производительность его фото-модулей равняется 48, 8 и 2 Мп, но его отличительной чертой стала выдвижная селфи-камера с функцией трёхмерного освещения. Данное техническое решение также добавляет свободное пространство на экране.

Первым же в списке оказался южнокорейский камерофон LG V50 ThinQ. Его оснастили тройной камерой с разрешением 16, 12 и 12 Мп. При этом производитель создал качественное программное оборудование, работающее на мобильной операционной системе Android 9.0 Pie и позволяющее не только получать качественные снимки, но и обрабатывать их в строенном фоторедакторе.