Пристайко и глава МИД Турции обсудили эскалацию ситуации в Сирии

28.02.2020, 21:11, Новости дня

28 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом проинформировала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу подробно информировал Пристайко о последствиях атаки по позициям турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Башара Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб, отметили в ведомстве. Он также обратил внимание на конкретные шаги, предпринимаемые правительством Турции с целью стабилизации ситуации на границе, и дальнейшие действия для недопущения очередной гуманитарной катастрофы в регионе.

«Пристайко выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих, заверил в поддержке Турции со стороны Украины и подчеркнул солидарность с международными партнерами относительно необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских», – рассказали в пресс-службе.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили «неизбирательные удары сирийского режима и России». Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.