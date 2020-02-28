Наткнулся на дебаты «Червонца» и Омеляна. Жалкое зрелище, но посмотреть было забавно

28.02.2020, 21:11, Новости дня

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в попытке очернить своего преемника Владислава Криклия согласился участвовать в эфире с экс-министром транспорта Евгением Червоненко, и это было «жалкое зрелище», заявил на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Наумович. Программа «Максимум. Два министра» вышла 27 февраля на телеканале «Наш».

«Вчера переключал ТВ-каналы и наткнулся на дебаты двух экс-министров транспорта: «Червонца» и Омеляна. Жалкое зрелище, но посмотреть было забавно. Оба пришли посеять зраду о Мининфраструктуры, о нынешнем министре Криклие, и это прогнозируемо. Уже за полгода «все пропало», разумеется, а при них был расцвет транспортной сферы», – иронизирует блогер.

Он заявил, что ни Омелян, ни Червоненко не отметились серьезными достижениями во время пребывания в должности. Червоненко, по его словам, открыто занимался лоббированием интересов своей фирмы – международного транспортного автоперевозчика, а в последнее время «наговорил столько «ватного», что уже как-то стыдно с ним на одном гектаре ковыряться в носу».

«Омелян хоть и «ноль», но умудрился поставить знак равенства между собой и маргиналом со знаком «минус». Вообще на эфире Владимир традиционно изображал из себя интеллигента, хотя его Facebook-страница говорит об обратном. Он несколько лет, напомню, на каждом углу, в каждых «Васюках» и каждой собаке горячо рассказывал про межгалактический гиперлуп, но не дошел даже до начала разработки реального проекта. В итоге Владимир на закате карьеры министра пообещал в Николаеве на вокзале отремонтировать общественный туалет. Отремонтировали ли туалет, кстати? Кто в курсе?» – написал Наумович.

Он подчеркнул, что предыдущие руководители Мининфраструктуры не сумели запустить концессию в портах, тогда как нынешнему руководству МИУ это удалось.

Вчера переключал ТВ-каналы и наткнулся на дебаты двух экс-министров транспорта: «Червонца» и Омеляна («справжній… Posted by Sergey Naumovich on Reede, 28. veebruar 2020