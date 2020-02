Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за обострения ситуации в Сирии

28.02.2020, 21:10, Новости дня

28 февраля Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с эскалацией ситуации в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военные. Об этом в Twitter сообщила бельгийская миссия при ООН.

В твите отмечается, что инициаторами заседания выступили США, Германия, Франция, Великобритания, Эстония, Бельгия и Доминиканская Республика.

Заседание начнется в 16.00 по нью-йоркскому времени (23.00 по Киеву).

BREAKING#BelgiumUNSC * together with Germany, Estonia, France, Dominican Republic, UK & US requested an urgent briefing of the @UN Security Council on the developing crisis in Northwest #Syria #Idlib.

The briefing should take place at 4pm. pic.twitter.com/W9O1msbusU

— Belgium UN New York (@BelgiumUN) February 28, 2020

Ранее сегодня экстренное заседание из-за ситуации в Сирии провел Североатлантический совет. После заседания генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать Турцию, в том числе путем усиления ее системы ПВО.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.