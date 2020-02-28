В Париже из-за пожара эвакуировали Лионский вокзал
28.02.2020, 21:10, Новости дня
На юго-западе Парижа эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара неподалеку.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала местная полиция, чьи сотрудники выводят людей из территории вокзала.
По предварительным данным, пожар охватил автомобили, припаркованные неподалеку.
В соцсетях появились первые кадры с места происшествия.
#Garedelyon strikes and fire pic.twitter.com/UWehXYqKV5
— mertwo (@meroine95) February 28, 2020
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