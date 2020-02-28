Зеленский потребовал провести внеочередное заседание Рады

28.02.2020, 20:56, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести внеочередное пленарное заседание Верховной рады, сообщила пресс-служба парламента.

«Внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины созывается на 16.00 (17.00 мск) 4 марта», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

При этом не уточняется, по какому вопросу планируется провести заседание.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.



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