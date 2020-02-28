Генсек ООН призвал стороны в Сирии отказаться от эскалации в Идлибе

28.02.2020, 20:55, Новости дня

Генеральный сектретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в сирийском Идлибе стала одним из самых тяжелых моментов за все время войны в Сирии.

«Это один из самых беспокоящих моментов за все время сирийского конфликта. В контакте со всеми вовлеченными сторонами я выступил с простым посылом: отказаться от дальнейшей эскалации», – сообщил Гутерриш, передает ТАСС.

Он добавил, что ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, информирует РИА «Новости». По его словам, сотрудники ООН отправятся туда, чтобы получить четкую картину о происходящем.

Сейчас в Идлибе нет сотрудников ООН.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор л ситуации в Идлибе, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время.

После этого Эрдоган обсудил ту же тему с американским коллегой Дональдом Трампом.