Генсек ООН призвал стороны в Сирии отказаться от эскалации в Идлибе
28.02.2020, 20:55, Новости дня
Генеральный сектретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в сирийском Идлибе стала одним из самых тяжелых моментов за все время войны в Сирии.
«Это один из самых беспокоящих моментов за все время сирийского конфликта. В контакте со всеми вовлеченными сторонами я выступил с простым посылом: отказаться от дальнейшей эскалации», – сообщил Гутерриш, передает ТАСС.
Он добавил, что ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, информирует РИА «Новости». По его словам, сотрудники ООН отправятся туда, чтобы получить четкую картину о происходящем.
Сейчас в Идлибе нет сотрудников ООН.
В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор л ситуации в Идлибе, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время.
После этого Эрдоган обсудил ту же тему с американским коллегой Дональдом Трампом.
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