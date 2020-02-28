Помпео сообщил о «значительном сокращении» насилия в Афганистане

28.02.2020, 20:55, Новости дня

Соединенные Штаты отмечают значительное сокращение насилия в Афганистане в течение последних шести дней. Госсекретарь Майк Помпео заявил об этом в пятницу, за день до предполагаемого подписания соглашения между Вашингтоном и «Талибаном» о выводе американских войск из Афганистана.

По словам Помпео, если затишье будет продолжаться в течение всей недели – как это предполагалось по условиям первоначального соглашения с талибами – то подписание пакта с «Талибаном» станет возможным, что послужит внутриафганскому примирению и позволит США окончить участие в самой длительной в истории страны войны.

В случае подписания соглашения, начнется поэтапный вывод из Афганистана американских военных и сил коалиции. Соглашение также обяжет Талибан начать официальный диалог с афганским правительством и другими политическими и общественными группами для заключения соглашения о постоянном общенациональном прекращении огня и разделении власти в послевоенном Афганистане.

Помпео, который сегодня выступал на заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей, также заявил, что Вашингтон следит за действиями соседнего с Афганистаном Ирана, который может отрицательно повлиять на ситуацию в стране, где сейчас размещены примерно 13 тысяч американских военнослужащих.

«Мы увидели за последние шесть дней значительное сокращение насилия в Афганистане», — сказал Помпео во время слушаний, которые в основном были посвящены ситуации в Иране и Ираке, а также другим актуальным вопросам, включая распространение коронавируса.

По словам Помпео, Иран ранее предпринимал действия внутри Афганистана, действуя в качестве негативного фактора.

«Мы пристально следим за тем, станет ли Исламская Республика Иран предпринимать еще более активные меры, чтобы подорвать наши усилия по установлению мира и примирению в Афганистане, и, что не менее важно, поставить наших американских солдат под угрозу», — добавил Помпео.