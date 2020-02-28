Мнение: Искусственный интеллект – в семью

28.02.2020, 20:45, Разное

Дочь Путина (фамилия прикрытия – Тихонова) возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта, который будет создан до конца года в МГУ. Об этом  в конце января говорил ректор Садовничий. Но широкой публике это стало известно только сегодня.

«Коммерсантъ» напоминает, что о создании на базе МГУ подобного института еще в мае 2019 года на совещании с участием Путина сообщал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Путин идею поддержал, назвав институт «важнейшим элементом реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта».

Ну что ж. С созданием «звена между наукой и образованием и нашим реальным сектором экономики» (©️Путин (https://tass.ru/ekonomika/7383401)), возглавляемая Тихоновой «Иннопрактика», видимо, справилась. Пора добавить стране "интеллекта".

Какое счастье, что у нашего правителя такая разностороннее талантливая дочурка! Жаль, что Путин ее официально не признает.

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Источник: СерпомПо



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