Пятерым архангельским полицейским назначили условные сроки и штрафы

28.02.2020, 20:31, Разное

по делу об избиении задержанного.

Плесецкий райсуд Архангельской области назначил условные сроки пятерым местным полицейским, избившим задержанного ради признания в краже. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле полицейские доставили 36-летнего задержанного в отдел, где ради признания и показаний против «подельника» избивали его, «оказывали психологическое воздействие», оскорбляли и угрожали расправой. Они также пустили в кабинет ранее судимого знакомого мужчины, и тот несколько раз ударил задержанного по голове и телу «с целью получения от него оперативно-значимой информации».

Суд назначил по три года условно Роману Креневу, Евгению Байцуру и Александру Шандрагулину по обвинению в превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК). Свою вину признал только один из них. Кроме того, суд признал виновными в неисполнении обязанностей, повлекшем нарушение прав человека (ч. 1 ст. 293 УК) Сергея Панюкова и Николая Коловангина, каждого оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Ученые уличили Бетховена в наличии слуха

29.01 / Владимир Кузьмин после расставания с любовницей обвенчался с бывшей супругой

28.12 / Галкин впервые признался, кто ему и Пугачевой родил двойняшек

14.02 / Какао способствует облегчению боли при ходьбе у людей с болезнями периферических артерий

09.01 / В Сети опубликовали снимки гибридного Jeep Wrangler PHEV

24.01 / «Злой рок»: больная раком Анастасия Заворотнюк оказалась на грани смерти

28.01 / Приянка Чопра пришла на церемонию «Грэмми» в платье с глубоким декольте

16.01 / Лавров рассказал о возможной должности в новом правительстве России

11.01 / Максим Матвеев попробовал на Мальдивах местный деликатес

06.01 / «Нефть — не кровь земли. А водка»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика