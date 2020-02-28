Пятерым архангельским полицейским назначили условные сроки и штрафы

28.02.2020, 20:31, Разное

по делу об избиении задержанного.

Плесецкий райсуд Архангельской области назначил условные сроки пятерым местным полицейским, избившим задержанного ради признания в краже. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле полицейские доставили 36-летнего задержанного в отдел, где ради признания и показаний против «подельника» избивали его, «оказывали психологическое воздействие», оскорбляли и угрожали расправой. Они также пустили в кабинет ранее судимого знакомого мужчины, и тот несколько раз ударил задержанного по голове и телу «с целью получения от него оперативно-значимой информации».

Суд назначил по три года условно Роману Креневу, Евгению Байцуру и Александру Шандрагулину по обвинению в превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК). Свою вину признал только один из них. Кроме того, суд признал виновными в неисполнении обязанностей, повлекшем нарушение прав человека (ч. 1 ст. 293 УК) Сергея Панюкова и Николая Коловангина, каждого оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Источник: Новая газета



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