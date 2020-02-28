От Калманович до Андреяновой: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

28.02.2020, 20:25, Разное

Kalmanovich

Ни один сезон весна-лето не обходится без мотивов Древней Греции как истока природной естественной женственности. Дизайнер Юлия Калманович переосмысливает классический сюжет и, вдохновившись эпохой Возрождения, когда грань между иллюзией и реальностью была стерта, рисует нежнейшую коллекцию из невесомых полупрозрачных тканей пастельных и металлических оттенков. Силуэты Kalmanovich монохромны, без принтов и сложного декора, а основной акцент сделан на драпировках, многочисленных складках, плиссировках и асимметрии. Героиня коллекции — аристократичная, утонченная, и такие элементы как асимметричный глубокий вырез по линии бедра или декольте добавляют элегантному образу неуловимую нотку непорицаемой сексуальности.

Meowshka

Коллекционер винтажного кутюра Лидия Метельская представляет дебютную коллекцию Kittens&Bows, в которой годами собираемые бриллианты фэшн-индустрии за последние 40 лет адаптированы под фигуру современной девушки, но с максимальным сохранением оригинального дизайна. Будучи к тому же поклонницей восторженного гламура 80-х, Лидия смело добавляет в коллекцию детали нарядов героинь сериала «Династия» и культового фильма «Воспитание крошки». Результат этой авантюры — коллекция, наполненная романтизмом, игривым флиртом, красочным жаккардом и обворожительной женственностью. Основными тканями деми-кутюрной коллекции стали, конечно, винтажный жаккард, сатин-дюшес и шелк цветов от небесно-голубого до пастельно-розового. Голос 80-х — массовой культуры, мыльных опер, ярких нарядов и больших перемен — говорит с нами и сейчас, обозначая эпоху дерзких модных экспериментов.

Victoria Andreyanova

Творческий источник капсулы бренда Victoria Andreyanova — анимационный фильм «Адажио» 2000 года. Он наполняет созданную дизайнерами мамой и дочкой (Елизаветой Костюковой) коллекцию unisex-рубашек тонкой философией непрерывной жизненной энергии, которая способна разорвать шаблоны для рождения того самого творчества. Основа коллекции — одежда оригами и нарочитый oversize, нетривиальный союз накрахмаленного белоснежного хлопка и хаотичной пластики ярких деталей. Дизайнеры видят баланс в контрасте, жесткие силуэты и пластичные акварельные фигуры голых тел вперемешку с огромными тропическими цветами. Ярко, но строго и по существу, а идея разрушения сценариев для ощущения настоящей жизни — до мурашек.

BodyPoetry

Новой круизной коллекцией купальников Eclipse дизайнеры BodyPoetry ставят точку в истории задержавшегося в моде минимализма, начиная новый год философией контраста, в основе которого дуализм Луны и Солнца. Ультраактуальный крой купальников соединяется с художественной идеей так же органично, как вдохновение космосом и мощным женский началом, из которого рождаются индивидуальные авторские принты со звездным небом. Девять асимметричных моделей с акцентом на талии представлены слитными купальниками и бикини на длинных завязках, как забота об идеальном загаре. Четкие графичные силуэты, идеальная посадка, контрастные сочетания цветов и принтов идеально отражают стремление подчеркнуть линии фигуры, акцентируя внимание лишь на ее достоинствах.

Norba

И в пир, и в мир — и на танцпол, и на йогу: в одежде из новой коллекции украинского бренда Norba, созданного двумя сестрами в 2018 году. Для коллекции Essentialwear бренд использует нейлон, регенерированный из океанского пластика. Восстанавливая гармонию с природой, дизайнеры поддерживают это чувство в женщинах вместе со стремлением к большему. Объединяя лаконичные силуэты и технологичные современные материалы, вещи от Norba становятся самым подходящим спутником для давно откладываемого похода на пилатес или йогу, а может, и на танцы. Базовые цвета укороченных топов органично впишутся в любой образ, карамельно-коричневые комбинезоны специально разработаны для фитнеса и смельчаков, которые смогут обыграть их в повседневной жизни.

Laroom

Вдохновение для создания весенне-летней коллекции дизайнер Laroom Евгения Легкодымова черпала в образах актрисы и княгини Грейс Келли. Элегантная женственная капсула с ощутимой ноткой аристократизма — как глоток свежего воздуха среди множества коллекций с уклоном на тренд ugly fashion. Ключевыми элементами ДНК бренда остаются авторские принты — цепи (в этом сезоне их сплетения символизируют богатство и успех). Линия платьев с драпировками из легких принтованных тканей, однобортные и двубортные жакеты с акцентными вышивками Don’t Forget To Sparkle Gold, тренчи и пальто с запахом, кюлоты, юбки-гофре и комбинезоны, а также футболки с изображением Грейс Келли — элементы стиля легендарной музы (миллионов людей и самого князя Монако) и актуальные предметы гардероба на каждый день. Сдержанные песочный и белый цвета коллекции перекликаются с благородным золотым, о котором нам заботливо напоминают.

L’Enigme

Этой весной дизайнеры L’Enigme переносят нас в прошлый век, чтобы вспомнить о незабываемых модельерах Коко Шанель и Поле Пуаро. Благодаря их нелегкой, в том числе и просветительской деятельности женщина обрела свою свободу, став еще более сексуальной. Героиня новой коллекции бренда, как и икона стиля того времени совмещает нарочито маскулинные предметы гардероба — брючные костюмы и смокинги с короткими комбинациями, топами с кружевом и вышивкой и приталенными жакетами. Цветовая палитра построена на многогранной игре оттенков и фактур — черный бархат и белый хлопок, бледно-розовый, персиковый и золотой шелк с черным кружевом, голубая костюмная шерсть и молочный сатин.

Текст: Анастасия Левит