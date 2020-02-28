Мнение: Эфемерность супербогатства, самые дорогие компании Рунета и сачок для человека без маски

28.02.2020, 20:25, Разное

1. В понедельник 24 февраля, когда американский биржевой рынок наконец-то обвалился под натиском негативных новостей о распространении эпидемии коронавируса, богатейшие люди планеты за один-единственный день стали беднее на 139 миллиардов долларов из-за падения акций их компаний:

https://lenta.ru/news/2020/02/25/rich/

Нынешнее падение совокупного состояния 500 самых состоятельных людей планеты стало рекордом в истории наблюдений. Bloomberg отслеживает показатель с октября 2016 года.

Богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос за сутки потерял 4,8 миллиарда долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс, который занимает второе место в рейтинге, лишился 2,3 миллиарда долларов. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и третий богатейший человек планеты Бернар Арно потерял 4,8 миллиарда долларов.

В понедельник индекс Доу — Джонса просел сразу на тысячу пунктов, с примерно 29 до 28 тысяч. За последующие три дня снижение составило ещё более чем полторы тысячи пунктов. Можете сами прикинуть, насколько ещё успели победнеть миллиардеры. Француз Бернар Арно, например, вообще выбыл из списка ультрабогачей, состояние которых превышает 100 миллиардов:

https://lenta.ru/news/2020/02/26/rich/

Это говорит об условности сверхбогатства. Если небольшая эпидемия, проблемы в экономике Китая или другие подобные негативные новости способны в короткий срок лишить вас нескольких миллиардов долларов акционерного капитала, эти миллиарды несколько… виртуальны.

2. Российские биржевые индексы тоже просели, однако заметно меньше, чем американские. Выпущенный накануне обвала список самых дорогих компаний Рунета во многом сохраняет актуальность:

https://lenta.ru/news/2020/02/20/dorogiye/

Названы самые дорогие компании российского интернета. Компания «Яндекс» заняла первое место в рейтинге, который подготовил Forbes.

Издание оценило «Яндекс» в 14,64 миллиарда долларов, тогда как в 2019 году компания оценивалась в 10,72 миллиарда. Второе место — у Mail.ru Group с результатом в 5,29 миллиарда долларов, третья позиция досталась онлайн-платформе Avito (3,85 миллиарда долларов). Такие же места компании занимали и в 2019 году.

Также в десятку рейтинга вошли QIWI (1,16 миллиарда долларов), Headhunter (1,15 миллиарда долларов), 2GIS (320 миллионов долларов), Rambler Group (305 миллионов долларов), ivi (255 миллионов долларов), Eruditor Group (225 миллионов долларов), Aviasales (180 миллионов долларов).

Капитализация Яндекса неплохо подросла по сравнению с предыдущим годом. На момент написания поста она составляет 13,4 миллиарда долларов, что всего в 5,5 раз меньше, чем капитализация Газпрома (73,6 миллиарда):

https://www.calc.ru/YNDX-kapitalizaciya.html

https://www.calc.ru/OGZPY-kapitalizaciya.html

Если же мы сложим капитализацию всех российских интернет-компаний, то получим сумму, сравнимую с половиной стоимости Газпрома. Не один газ является достоянием России.

Нынешний биржевой кризис, конечно, может серьёзно поменять цифры, однако долгосрочные перспективы отечественного IT-сектора выглядят, пожалуй, не хуже, чем у нефтянки.

3. Вот, что делают в Китае с теми, кто снимает медицинскую маску:

https://9gag.com/gag/aqgBdBv

Китайское правительство относится к эпидемии серьёзно, поэтому старается просчитывать и отрабатывать все возможные ситуации.