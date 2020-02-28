Врачи рассказали, как по состоянию родинки узнать о возможном развитии онкологии

28.02.2020, 20:22, Разное

Многие люди имеют родинки, и в народе это считается хорошей приметой, тем не менее, они иногда могут нести опасность. Врачи рассказали, как по состоянию данного образования на коже узнать о возможном развитии онкологии.

Родинки имеются у людей с самого рождения, и нередко появляются в течение все жизни. К этому могут привести разные факторы, например, увеличение размера сосуда. В таком случае появляется красное образование. Также фактором может быть гормональные перемены. Кроме того, их появление происходит из-за длительного пребывания на солнце. Специалисты констатируют, изменения на коже не должны пугать людей, ведь это естественный процесс, но случается, что под видом родинки может маскироваться меланома. Если знать, на что обращать внимание, человек может самостоятельно заметить опасные перемены и своевременно обратиться к специалисту.

Опасным признаком является изменение родинки в размере, и появление у неё болевых или иных необычных ощущений. Воспалительный процесс тоже сигнализирует о негативных тенденциях. Иногда у образования меняется цвет, и становятся нечёткими края. В таком случае лучше проконсультироваться с дерматологом. Поводом для обращения к врачу должно служить и повреждение родинки, а также их стремительное прибавление.

В большинстве случаев человек по ходу жизни не имеет возможности влиять на появление родинок, поскольку это происходит от независящих от него факторов, но и здесь имеются исключения. Серьёзную опасность для здоровья кожи представляет ультрафиолет, потому следует отказаться от пребывания под солнечными лучами в обеденное время. Если же человек загорает, он должен использовать защитный крем. Иногда провоцировать изменения в организме может парфюмерная продукция, а также некоторые виды лекарств.