Иван Телегин отметил 28-летие в компании новой возлюбленной Марии Гончар

28.02.2020, 20:22, Разное

Иван Телегин недавно расстался со своей супругой певицей Пелагеей, но день рождения он был не одинок. Хоккеист отметил 28-летие в компании новой возлюбленной Марии Гончар.

В настоящий момент Иван Телегин официально не подтвердил слухи о чувствах, возникших у него к Марии Гончар, но поклонники внимательно следят за парой и находят немало косвенных свидетельств, указывающих, что спортсмен и бизнес-леди часто бывают в одних и тех же местах, а также странах. Некоторое время назад экс супруг Пелагеи получил травму и отправился лечиться в Германию, где оказалась, судя по геопривязкам, и его новая избранница. Недавно же хоккеист отметил 28-летие, а компанию ему составила глава туристической компании. Они снова не попали в один кадр, но оба сфотографировались на фоне праздничного торта, который выполнен под заказ и содержит уникальное оформление. На верхней части кондитерского изделия находятся фигуры хоккеиста и собаки породы сиба-ину. Этот же щенок также присутствовал на празднике, а принадлежит он Марии Гончар.



Судя по фотографии, Иван Телегин выглядит довольным жизнью и счастливым в свой день рождения. Вероятно, тихий домашний праздник прошёл хорошо, хоть и в очень скромной компании. Получал ли спортсмен поздравление в этот день от бывшей жены, неизвестно, но ранее Пелагея заявляла, что они расстались, сохранив дружеские отношения.