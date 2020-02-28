Черствый хлеб становится свежим из-за «микробного соуса»

28.02.2020, 20:22, Разное

Ученые смогли создать особенный «микробный соус» для последующего использования в черном хлебе. Изобретение поможет продукту снова стать свежим.
Ежегодно многие люди выбрасывают треть продуктов питания, которые лишились собственной свежести и перешагнули срок годности. Среди такой провизии немало хлебобулочных изделий. Специалисты обратили свое внимание на данный факт и выступили с предложением не отправлять выпечку в мусорный контейнер, а применять для изготовления микробных заквасок в пищевой промышленности.

Точный объем утилизированного хлеба назвать довольно проблематично — это тонны, выбрасываемые населением в связи с порчей и по иным причинам. От подобных отходов наносится немалый вред окружающей среде. В частности, оказавшись на свалке, продукция такого рода вырабатывает много углекислого газа.

Принимая это во внимание, исследователи предложили использовать выброшенный хлеб для питания микробов, которые нужно ферментировать в производстве. Поможет в данном направлении биообработка, благодаря ей эксперты создали «соус», возвращающий хлебу свежесть. Его основой являются задействованные в приготовлении йогурта бактерии.



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