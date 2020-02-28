Дмитрий Маликов «дал обещание» жениться на поклоннице из Санкт-Петербурга

28.02.2020, 20:22, Разное

Дмитрий Маликов опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter пост, в котором «дал обещание» жениться на поклоннице из Санкт-Петербурга. Артист отметил, одна из фанаток проводила время на его выступлении активнее всех, чем развеселила знаменитость.

Известно, недавно Дмитрий Маликов отметил свой юбилей, отпраздновав 50-летие. Певец на протяжении многих лет занимается любимым делом, и пока не собирается заканчивать карьеру. Вероятно, одной из причин тяги к сцене являются почитатели таланта исполнителя, которые порой радуют своего кумира. В личном микроблоге композитор поделился с подписчиками коротким роликом, снятым во время концерта в Санкт-Петербурге, на котором видно, как одна из фанаток активно танцует между рядами зрителей под песню «Кто тебе сказал». Музыкант высоко оценил задор поклонницы, и заявил: «Женюсь! Она была лучшая».

Фолловеров повеселил данный пост. Они также оценили танцы представительницы прекрасного пола, и за короткий период публикация набрала немало просмотров и одобрительных лайков. Стоит отметить, Дмитрий Маликов на самом деле пошутил, так как счастлив в браке с Еленой Маликовой, которая подарила ему двух наследников.

Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь ! pic.twitter.com/xE5jdRPhak

— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) February 28, 2020