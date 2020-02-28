Скандалы: Женевские переговоры ПНС Ливии не нужны – только война

28.02.2020, 20:20, Разное

Глава Высшего госсовета Ливии Халид Мишри, представляющий Правительство национального согласия (ПНС), обратился к общественности, призывая перенести женевские переговоры.

Мишри добавил, что в Ливии продолжаются военные столкновения. При этом представители Ливийской национальной армии (ЛНА) многократно заявляли, что ответственность за возобновление обстрелов целиком лежит на бандитских группировках, подконтрольных ПНС. Их боевики постоянно атакуют жилые районы.

В связи с такой обостренной обстановкой, говорит Мишри, следовало бы перенести переговоры в Женеве. Причем когда ПНС учащало атаки на позиции армии Халифы Хафтара, оно выступало с такой же просьбой. Политолог Андрей Кошкин, комментируя ситуацию тогда, утверждал, что такой ход – это попытка тянуть время, пока ПНС укрепляет свои позиции.

Недавно террористы с новой силой попытались сорвать перемирие. Вооружившись тяжелой боевой техникой, боевики атаковали ЛНА. От этой агрессии страдают невинные люди, в районе Ар-Раваджих в Триполи погибла целая семья.

Подобное поведение со стороны террористов, подчиняющихся Файезу Сарраджу и его режиму, говорит о том, что разрешить кризис дипломатией они не хотят. Об этом говорит и выход ПНС из военной комиссии «5+5», организованной под эгидой ООН в Женеве.