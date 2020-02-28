Личное: Сопливые твари

28.02.2020, 20:19, Разное

Боже, как же я ненавижу больных тварей, несущих свои сопли, чихи, кашель и прочие проявления ОРВИ в люди.

Еду в Сапсане — рядом сопливая ублюдина, каждую минуту опорожняющая со свистом нос в платок. Вокруг — люди, никто не хочет болеть, но свинье до этого дела нет: ей ехать надо.

В общественном, твою мать, транспорте! 


Фото: 123rf.com

Сидит, задыхается, разбрызгивает свои вирусы на людей, которые от неё и деться-то никуда не могут.

Знакомая ситуация? 

А есть у вас коллеги, которые припираются в офис в полудохлом состоянии? Из носов течёт, глаза красные, чихают на весь этаж, но зато на работе! И перед начальством выслужились, продемонстрировав трудовой героизм, и в зарплате не потеряли: не ушли на больничный.

Сопливые твари сейчас — везде. Кашляют в полном своём праве. Маски, отличие от вежливых и воспитанных японцев, не надевают. Больным выродкам срать на других людей: заболеют — не их проблемы.

Хуже всего — мамаши, притаскивающие больных детей в сад. Дегенератке на работу надо, скрепки из лотка в лоток перекладывать и печенья жрать, а ребёнок — он и в садике почихает. Да, на других детей почихает, но не отпрашиваться же из-за этого у начальника с собственным больным ребёнком сидеть!

В результате, половина группы детей цепляют вирус и тоже болеют.

И, вроде, хорошие все люди. Никто никому зла не желает. Но — ёлы-палы! — что ж такие-то свиньи, а?

Признавайтесь: гадите окружающим? Таскаетесь в общественные места с соплями? Если да, то считаете себя быдлом? 

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро



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