Кабмин Украины выделит 654 млн грн на погашение задолженности перед шахтерами

28.02.2020, 20:16, Новости дня

Государственная казначейская служба Украины на следующей неделе перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на погашение долгов по зарплате перед шахтерами. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«В Минэкоэнерго вопрос выплаты задолженности по зарплате шахтерам – номер один в повестке дня, и она должна быть погашена в ближайшие месяцы», – подчеркнули в пресс-службе.  

Всего в 2020 году по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней планируют выделить 1,96 млрд грн, добавили в ведомстве. 

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долг государства по заработной плате шахтерам достиг 1,1 млрд грн. Он поручил погасить его в ближайшие два месяца.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.

23 декабря 2019 года шахтерам перечислили 322,6 млн грн для погашения задолженности по зарплатам, в феврале 2020 года – еще 163 млн грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая

25.01 / Симоньян предложила запустить акцию #ВамНеСтыдно для польских политиков

31.01 / Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК «Петербургский»

10.01 / ВАДА направило уведомление по делу о споре с РУСАДА в Спортивный арбитраж

13.02 / Число заболевших на карантинном лайнере в Японии достигло 219 человек

15.01 / В Киевской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

20.02 / Социальные сети — худший источник информации о вакцинах

11.02 / Derby Telegraph — в Сибири лучше — россиянка объявила войну плохим британским дорогам

13.01 / Автоновости: АвтоВАЗ отрапортовал о рекорде продаж

07.02 / Турция заявила об отсутствии проблем в совместном с Россией патрулировании в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика