«Есть определенные гарантии, что все будет хорошо». Адвокат рассказал, что Левин не обжаловал экстрадицию в Украину

28.02.2020, 20:16, Новости дня

Алексей Левин – подозреваемый в причастности к убийству советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк – не подал апелляционную жалобу на решение болгарского суда о его экстрадиции в Украину. Об этом «Укринформу» 28 февраля рассказал адвокат Левина Михаил Величко.

Он отметил, что 28 февраля – последний день для подачи апелляционной жалобы.

«Предыдущим решением моего клиента было подать апелляционную жалобу на решение болгарского суда о его экстрадиции, но на сегодняшний день жалоба не подана, хотя и подготовлена. Официально она им не подписана», – рассказал защитник.

По мнению Величко, Левин прислушался к его советам не подавать апелляцию.

«Я считаю, что он прислушался к моей точке зрения, что шансов решения этого вопроса в апелляционной инстанции нет и надо доказывать свою невиновность в украинском суде», – сказал Величко.

Он рассказал, что если Левин таки не подаст апелляцию, в Украину его экстрадируют в течение 7–12 дней.

В комментарии LB.ua Величко добавил, что «у него есть определенные гарантии того, что с ним [Левиным] в Украине все будет хорошо». «Опасаться ни за свою семью, ни за личную безопасность ему не нужно», – сказал Величко, но не уточнил, кто именно дал ему такие гарантии.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.