Актеры Сергей Бурунов и Максим Виторган читают в Волгограде «Письма Победы»

28.02.2020, 20:16, Новости дня

Проект "Письма Победы" призван собрать самую большую в РФ электронную библиотеку переписки военных лет. Строки, написанные больше 70 лет назад, снова звучат живыми голосами — "Письма Победы" зачитывают актеры. В акции приняли участие Сергей Бурунов и Максим Виторган, сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ".

Актеры прибыли в город-герой Волгоград и поддержали проект. А также они посетили музей-панораму "Сталинградская битва" и поднялись на главную высоту РФ — Мамаев курган. С этим городом у Брунова связаны особые воспоминания. "На меня нахлынуло — как я учился, правда, не до конца, видимо, судьба так распорядилась, в Качинском высшем военном авиационном училище летчиков. Я горд и счастлив, что юношеские годы провел здесь, в этом прекрасном городе", — поделился актер.

Напомним, что 2020 год объявлен в РФ Годом памяти и славы. В мае во многих странах мира намечены торжества, посвященные 75-летию Великой Победы. Люди увидят видео- и фотоматериалы военных лет, а также архивные документы. Но помимо официальной хроники запускается проект "Письма Победы" — это письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и многих других простых героев, ковавших Победу. У каждого есть возможность поделиться воспоминаниями близких и принять участие в этом проекте.

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ГТРК "Волгоград-ТРВ"