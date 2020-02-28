«Крылья Советов» в меньшинстве не удержали победу в игре с «Оренбургом»

28.02.2020, 20:16, Новости дня

Матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и ФК "Оренбург" стартовал 20-й тур чемпионата РФ по футболу. Первая игра после зимней паузы получилась богатой на события. Хозяева поля большую часть встречи провели в меньшинстве и под занавес матча упустили победу. Итоговый счет – 1:1.

Первый гол в игре был забит на 42-й минуте первого тайма. Его автором стал полузащитник самарской команды Денис Попович. До этого гости имели шанс выйти вперед, однако Джордже Деспотович не смог реализовать пенальти.

Отметим, что с 23-й минуты "Крылья Советов" играли в меньшинстве: за фол последней надежды прямую красную карточку получил Срджан Мияйлович.

"Оренбург" сумел отыграться лишь под занавес встречи. Рикарду Алвеш на 89-й минуте спас свой клуб от поражения.

Самарская команда набрала 19 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Оренбург" с 20 баллами занимает 12-ю строчку.



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