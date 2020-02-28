Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

28.02.2020, 20:04, Новости дня

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).

Решение о пересечении границы с Россией только с помощью загранпаспорта принято еще в декабре 2019 года, передает «Интерфакс». Пересечение границы с Россией через неконтролируемые Киевом территории является нарушением законов Украины, отметили в минВОТ.

Напомним, Украина с 28 февраля ввела температурный контроль въезжающих на границе с Россией. В правоохранительных органах страны уточнили, что такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ситуацию газете ВЗГЛЯД комментировал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Названы сроки эвакуации россиян из Китая силами ВКС

11.02 / Семину не грозит отставка. Футбольный «Локомотив» опровергает инсайдеров

04.02 / Сутки на Донбассе. Один украинский военный ранен, один травмирован – штаб ООС

18.02 / Гаагский суд обязал Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

04.02 / Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая

27.12 / В Еврокомиссии подтвердили, что Оператор ГТС Украины отделен и готов к работе по европейским правилам

04.02 / «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс из Китая граждан СНГ. Авиакомпания имеет на это право

09.02 / Компания Vivo готовит новый смартфон Apex 2020

16.02 / Элтон Джон извинился перед фанатами

06.02 / Дональд Трамп оправдан по обеим статьям импичмента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика