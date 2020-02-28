При крушении вертолета под Астраханью погиб человек
28.02.2020, 20:04, Новости дня
В результате крушения вертолета в Астраханской области погиб один человек, сообщил источник в экстренных службах.
«Пострадавших нет. Один погибший», – сказал собеседник ТАСС.
Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту падения вертолета, группа направилась на место крушения.
Напомним, падение произошло в Наримановском районе, рядом с поселком Линейное. Сколько человек было на борту, не сообщается.
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