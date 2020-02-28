Мнение: Штопор

28.02.2020, 20:00, Разное

Рынки в штопоре. Нефть уверенно штурмует отметку в 50 долларов за баррель. Упал рынок США, за ним ушли азиатские, теперь падают наш и европейские. Маленький междусобойчик Турции, Сирии и России никого не интересует — это мелкая крысиная возня двух слегка неадекватных диктаторов (хотя, может, и не слегка). Основные риски связаны с коронавирусом.

Проблема нынешней эпидемии — в неопределенности. Никто не может построить сколь-либо вменяемую модель, как мы будем жить с этим вирусом. А то, что жить теперь придется, и достаточно долго, сомнений нет ни у кого. Карантинные мероприятия провалены повсеместно. Они могут затормозить распространение, но прекратить — уже нет. Так что каждый день добавляются новые страны, в которых выявляются заболевшие, а учитывая скрытый характер протекания болезни, за одним больным появляются десятки новых. Здесь главное — начать, затем процесс уже неостановим. Сегодня — новые три страны. Кстати, уже вплотную к нам — в Белоруссии нашли одного заболевшего. Иранца, но белорусам от этого не сильно легче.

И вот как с этим жить — не может сказать никто. Болезнь крайне неприятная, но не сказать, что что-то невиданное. Новизна и отсутствие протоколов реагирования на нее — это и есть ключевая неопределенность. Она же и создает нервозность "в верхах", а глубинные народы попросту паникуют и начинают спасаться самостоятельно. Сметая с полок все запасы и запираясь по домам. Первой уже пострадала мировая транспортная отрасль — в текущих условиях ездить и летать куда-то можно только по крайней необходимости. А транспорт — это топливо, поэтому начинает штормить рынок нефти. Нефть же начинает тащить за собой все остальные отрасли и рынки, поэтому процесс приобретает самоподдерживающийся характер. Что мы и наблюдаем в реальном времени.

Технически у происходящего есть вполне очевидный сценарий. В конце концов люди свыкнутся с новым риском и начнут потихоньку возвращаться к относительно нормальной жизни. Месяц-два, если не будет происходить эскалации медицинских показателей. Полгода — если динамика эпидемии будет высокой. Но возвращаться придется на руины, в которые рискует превратиться экономика. Как локальная, так и глобальная. Поэтому рынки нервничают и начинают заранее искать точку равновесия где-то достаточно глубоко внизу. Это не паника, но вполне разумное поведение поиска нового гомеостазиса.