Fox News — американские СМИ жаждут эпидемии коронавируса, чтобы обвинить Трампа

28.02.2020, 19:58, Новости дня

Вспышка коронавируса стала для американских журналистов очередным поводом порассуждать о том, что нынешний президент — угроза для безопасности страны, передаёт Fox News. По словам телеведущего Грега Гатфелда, CNN, The New York Times и многие другие жаждут настоящего кризиса, чтобы их ненависть к Трампу наконец-то оправдалась.

Посмотрим, как СМИ отреагировали на пресс-конференцию Трампа по коронавирусу.

МЭГГИ ХАБЕРМАН, политический аналитик CNN: Количество неправды в высказываниях этого президента и некоторых его помощников само по себе не внушает доверия.

ДЖОН АВЛОН, политический аналитик CNN: Война с наукой, которую ведёт администрация Трампа, сделала нас уязвимыми.

ЭЗЕКИЛЬ ЭМАНУЭЛЬ, специальный советник генерального директора ВОЗ: Я нашёл большинство его высказываний несколько бессвязными… Его удивляет, что каждый год от 25 до 69 тысяч человек умирает от гриппа. Это говорит о том, как мало он на самом деле знает об общественном здравоохранении… Он только что продемонстрировал свою неосведомлённость о положении дел.

А вот что пишет в Twitter комок истерии на CNN, Брайан Стелтер: «С самого начала эпохи Трампа бесчисленные эксперты предупреждали, что неспособность президента внушать доверие поставит страну под угрозу в случае чрезвычайной ситуации. В свете усугубления вспышки коронавируса эти страхи, возможно, сбываются…»

Этот твит иллюстрирует тёмное желание СМИ: пусть произойдёт что-нибудь плохое, чтобы вся наша предыдущая ненависть к Трампу оказалась оправданной. «Страхи, возможно, сбываются», — мечтательно пишет Брайан в Twitter, полагаясь на слово «возможно», с которым CNN связывал все свои ложные фантазии.

Каждая история, которая рассыпается, держалась на «возможно». Возможно, Трамп уйдёт в отставку. Возможно, Трамп откажется уходить с должности. (Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс. — ИноТВ) Авенатти, возможно, будет баллотироваться в президенты, Брайан! Это слово покрывает бредовые мечты СМИ.

И сегодня такой мечтой стала болезнь. «На этот раз обязательно умрут люди, но виноват будет Трамп, и тогда наконец я буду прав, и (президент CNN. — ИноТВ) Джефф Цукер даст мне конфетку». Это как сделка с дьяволом — приветствовать кромешный ад, только чтобы сказать: «Я же предупреждал!»

Тем временем Гейл Коллинз в The New York Times говорит: «Давайте назовём болезнь трамповирусом». На это я скажу: давайте переименуем маразм в The New York Times! Ведь только поистине бездумная газета стала бы печатать смехотворную бредятину Гейла. Это пример того, как они готовы скорее политизировать проблему, чем помогать.

И пока эти болваны рассказывают, как важна, по их мнению, способность внушать доверие, их собственная способность внушать доверие — объект для шуток. CNN, The (New York. — ИноТВ) Times нельзя доверять ни в каком вопросе. Потому что их бредовый фильтр выплёвывает один и тот же ответ на всё: «Оранжевый человек плохой». Я называю это чумой, или по-другому синдромом Гейла Коллинза.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2020 года.

 



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