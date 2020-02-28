Мнение: И ещё одна путинская победа.

28.02.2020, 19:52, Разное

Кремлёвский телеканал "Россия-24" сообщает, что турецкие военные в сирийском Идлибе обстреливают самолеты ВКС России.

Ещё один ятаган в спину Путину. Грозил, что "своими помидорами не отделаетесь", а в результате — получил по собственным.

Корр ВГТРК сообщает, что "турецкие силы и боевики активно применяют ПЗРК". То ли ещё будет!

Все-таки вовремя наш главковерх подогнал Эрдогану российские С-400! Стратег! Снова всех переиграл! Молодец! Султану очень понравилось наше "самое вкусное" мороженое!

Ваше величество, Вы — гений!©️

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Источник: СерпомПо



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