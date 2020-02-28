Мнение: Я хату покинул, пошел воевать…

28.02.2020, 19:50, Разное



Фотографии некоторых убитых вчера турецких солдат. Официально Турция признает 33 убитых, но их скорее всего куда больше.

Официальные списки

Я хату покинул, Пошел воевать,
Чтоб землю в Идлибе Ан-Нусре отдать.
Прощайте, родные! Прощайте, семья!
Ан-Нусра, Ан-Нусра, Ан-Нусра моя!

PS. По ситуации:

1. Путин и Эрдоган в ближайшее время проведут личную встречу по поводу ситуации в Идлибе. Меркель и Макрона не приглашают. Как обычно будет междусобойчик.
2. Правительство Турции объявило, что не поручало парламенту объявлять войну Сирии (мол это депутаты хотели объявить войну, а не правительство). От него кровопролитиев ждали, а он…
3. НАТО заявило о поддержке Турции, но сделало это так, что мол ЗРК "Пэтриот" у вас уже стоят, Россию и Сирию мы осудили и призвали к деэскалации, чего вы еще хотите. США откровенно глумятся над Турцией, указывая на то, что та сама виновата — купила "плохие С-400", вместо "хороших Пэтриотов".
4. Греция закрывает погранпереходы с Турцией из-за угрозы роста миграционного потока. Такой себе идлибский рикошет по грекам. В сети уже много фото и видео счастливых беженцев рвущихся в Европу.
5. Сирийская Армия продолжает наступление на юге Идлиба — до трассы М-4 после освобождения всей равнины Аль-Габ осталось 4-5 километров. Также продолжаются бои за Каснафру. Под Саракибом замес продолжается.

За развитием событий как обычно можно следить в онлайн-трансляции в телеграме — https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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