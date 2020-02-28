Коронавирус испортил планы российским гимнастам

28.02.2020, 19:49, Разное

Коронавирус испортил планы российским гимнастам. Член сборной России Никита Нагорный заявил об отказе соотечественников биться за Кубок мира в США.

«В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участия в этапе Кубка мира в США», – цитирует спортсмена «Царьград». Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус похвалил Россию за своевременно принятые меры в борьбе против коронавируса. 



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