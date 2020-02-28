Россия увеличила экспорт золота в семь раз в 2019 году

28.02.2020, 19:49, Новости дня

Россия в 2019 году экспортировала 123,6 тонны золота на $5,74 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ФТС. В натуральном выражении экспорт вырос в семь раз, в стоимостном — в восемь раз.

На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году. Всего РФ экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году. 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.

«Лондон — это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные ETF-продукты (биржевые фонды), в частности золотые ETF-фонды (причем не только с листингом в Лондоне)», — пояснил РБК директор Всемирного совета по золоту по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган.

Ранее Союз золотопромышленников России прогнозировал суммарный объем производства золота в РФ в 2019 году на уровне 350 тонн.

 



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