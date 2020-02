«Эрдоган хочет воевать с Асадом, но с одобрения России, а это — нереальный сценарий» — эксперт о ситуации в Идлибе

28.02.2020, 19:49, Новости дня

Сирия нанесла авиаудар по провинции Идлиб, в результате чего погибли как минимум 33 турецких военных. Турция нанесла ответный удар по сирийским позициям в Идлибе. После этого в ООН призвали принять срочные меры для урегулирования ситуации на северо-западе страны. Как писал The New York Times, в последние недели в этом районе большинство авиаударов наносили российские самолеты. По данным издания, у российского консульства в Стамбуле собрались протестующие, они выкрикивали «Россия — убийца, Путин — убийца». При этом РФ сегодня подтвердила «полную приверженность договоренностям с Турцией по сирийскому Идлибу», сказал глава МИД Сергей Лавров. The Insider попросил эксперта в области международных и турецко-российских отношений Керима Хаса дать оценку происходяшему.

Ситуация, которая разворачивается в последнее время, во многом была ожидаема. Кризис в турецко-российских отношениях в Идлибе, несмотря на довольно сдержанную до недавнего времени риторику со стороны российских властей, развивался поэтапно. Сейчас происходит его обострение с непредсказуемыми последствиями. В этом контексте стоит понимать, что в случае развития ситуации по сценарию, который не будет устраивать Кремль, результат проводимой Анкарой политики может быть весьма печальным. Как известно, существует предел терпения, в том числе и политического. Не секрет, что межличностные контакты главы Турции и России уже не проходят в теплой атмосфере (даже на камеру), как это было еще некоторое время назад.

Внутриполитическая обстановка в Турции уже не первый год остается напряжённой. Экономический кризис, конфликтные отношения практически со всеми соседними странами и партнёрами в дальнем зарубежье, резкая поляризация общества на «свой-чужой» откладывает большой отпечаток на внутренней стабильности. Турбулентность, сопровождающая внутреннюю и внешнюю политику страны оказывает разрушительное действие на общественные институты, которые после событий так называемой попытки переворота 2016 г., фактически, перестали существовать и были заменены провластными структурами. Абсолютное большинство СМИ принадлежит близкому кругу президента страны, окружение Эрдогана также контролирует многие протурецкие издания, которые находятся за пределами Турции. 27 февраля после обострения событий в Идлибе, на территории Турции был закрыт доступ к социальной сети и значительна снижена скорость интернета. Все эти события предпринимаются с целью ограничить доступ общественности к реальной информации.

Официальная Анкара не предоставляет полные сведения о численности раненых и погибших турецких военных в зоне конфликта, которая по различным источникам насчитывает более 70 погибших, а официальным — 33 человека. Фактически, официальная Анкара ведет войну в отношении режима Башара Асада и несет внушительные потери. Это приводит к возмущению в турецком обществе и паданию рейтинга президента Эрдогана. Для того, чтобы не допустить ослабление внутриполитического рейтинга, турецкое руководство (как и ранее) может прибегнуть к единственно очевидному для него решению – ужесточению режима ЧП, которое, все еще фактически действует с момента попытки государственного переворота 2016 г. Таким образом, как и ранее, Эрдоган сможет избавиться от своих политических конкурентов, которые в последнее время начинают активно пытаться создать некую альтернативную силу, новые политические партии и т.д. Руководству Турции становится все сложнее объяснять турецкому обществу тяжелую экономическую ситуацию (даже собственным многочисленным сторонникам), наличием внешнего врага. Многие задаются вопросом: нужно ли присутствие турецких военных в Сирии, оправданы ли столь высокие потери и есть ли реальная угроза интересам Турции от режима Асада? Недавно глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу открыто высказался о необходимости диалога с Асадом, на что незамедлительно прозвучала резко негативная и угрожающая риторика президента Эрдогана. Все эти события являются лишь малым примером того, что турецкое общество находится в глубоком расколе, но есть объединяющий фактор, держать ответ перед которым Эрдогану становится все сложнее – потери турецких военных в зоне конфликта.

По российской версии событий, ситуация резко осложняется тем, что районы, по которым были нанесены удары «сирийскими» ВВС, «заполнены» представителями различных террористических группировок. Однако по «непонятной» для многих причине там же были и весьма объемные скопления представителей турецкой армии, что, безусловно, вызывает множество вопросов. Несмотря на то, что официальная версия говорит о том, что к ударам российская сторона не имела отношения, очевидно, что в этом есть доля лукавства.

Не секрет, что многолетнее «сотрудничество» российских и сирийских военных привело к тому, что де-факто трудно представить, что подобные операции могут проходить без ведома и тем более официального разрешения Москвы. Воевать с «противником» руками своего союзника — политика, которой в данный момент придерживается Москва, ведь совершенно возможно, что Кремль был детально проинформирован о том, чьи силы располагаются в месте нанесенного удара. С другой стороны, Анкара, поддерживая различные вооруженные группировки и прикрываясь некими иллюзорным принципами, посылает своих солдат на верную смерть, понимая, что сирийские и российские ракеты не ударят выборочно по боевикам из запрещенных организаций.

Сложившаяся ситуация в очередной раз говорит лишь о том, что интересы обоих государств не совпадают и ситуация находится в тупике. В такой момент турецкое руководство, находясь в откровенно трудной психологической ситуации, может сделать ряд ошибочных действий, которые приведут к «нежелательному сценарию». Именно поэтому Москва, как реальная сила, находящаяся на территории Сирии и имеющая множество рычагов влияния, несмотря на откровенную разочарованность как лично в Эрдогане, так и в проводимой Анкарой внешней политике, может открыть дополнительный канал. Он, по крайне мере, будет способен сократить число потерь в рядах турецких военных, которые отправляются и смешиваются с такими спорными вооружёнными оппозиционными организациями ввиду ошибочной политики турецкого руководства и не являются реальной силой, которая принимает подобные решения, а, фактически, находятся в статусе «заложников» политики Эрдогана. В свою очередь, примером того, что официальная Анкара находится в реальном внешнеполитическом тупике, служит возможное вмешательство блока НАТО в ситуацию в Сирии. С одной стороны, Эрдоган желает вести открытую войну с режимом Асада, но с одобрения России, а это, как очевидно, нереальный сценарий. С другой стороны, обращаясь к помощи НАТО, Эрдоган в то же время выступает с заявлениями об открытии границы и «высылке» беженцев, находящихся на территории Турции, в Европу. Очевидно, что турецкая политическая элита старается «подключить» западные страны к конфликту с Россией и решить проблему руками третьих стран. Однако трудно представить, что северо-атлантический альянс заинтересован в военном конфликте с Москвой, но, с другой стороны, может оказывать некоторую поддержку Анкаре с тем, чтобы внести раскол в турецко-российское сотрудничество. Ситуация проходит ряд стадий обострения, которые необходимо купировать как можно скорее, не доводя до разрушительных последствий как для турецко-российских отношений, так и для регионального порядка, ведь конфликт в Сирии может перерасти в нечто большее на глобальном уровне.