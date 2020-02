Принц Гарри записал песню в дуэте с Джоном Бон Джови: видео

28.02.2020, 19:35, Разное

Вернувшись в минувший вторник в Великобританию для исполнения последнего долга перед британской короной, принц Гарри стал чаще мелькать на публике. 26 февраля внук королевы Елизаветы II посетил саммит в Эдинбурге в честь запуска его нового проекта Travalyst, посвященного развитию экологичных путешествий. А сегодня, 28 февраля, герцог Сассекский, уже будучи в Лондоне, впервые встретился с 57-летним рок-музыкантом и солистом группы Bon Jovi Джоном Бон Джови. Пожав друг другу руки на камеру, они несколько минут оживленно разговаривали у входа в звукозаписывающую студию Abbey Road, после чего зашли внутрь.

В студии они впервые спели дуэтом и записали песню под названием Unbroken, которая станет гимном для «Игр непобежденных» (Invictus Games). Их принц Гарри основал в 2014 году и с тех пор является их покровителем. В этих играх принимают участие действующие военнослужащие и военные в запасе, получившие по тем или иным причинам инвалидность. На официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram появилось видео, на котором Гарри и Джон готовятся к записи песни под аккомпанемент гитары. Перед этим принц и артист перекинулись парой фраз:

Ну что, ты готов?

— спросил Бон Джови.

Я же сказал, что попробую,

— ответил Гарри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)28 Фев 2020 в 3:19 PST

После записи трека они отправились на Abbey Road, в честь которой и названа студия звукозаписи и на которой было сделано легендарное фото квартета The Beatles с обложки их альбома с таким же названием. Гарри, Джон и двое представителей Invictus Games повторили снимок на глазах у десятков репортеров и случайных очевидцев. Многие в комментариях под снимками, попавшими в сеть, пошутили, что «не очень-то много желающих собралось посмотреть на живого принца Гарри», тогда как другие, уже без всякого юмора, спросили «Разве ты можешь еще использовать приставку Royal для пиара?» и посоветовали «возвращаться обратно в Канаду к своей жене».

Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление о желании начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, но и планируют сфокусироваться на запуске своего фонда. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов — в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. На днях Меган и Гарри распустили весь свой лондонский персонал, а королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать за границей приставку Royal для личного заработка. Герцог и герцогиня отреагировали на новый запрет неоднозначно.

В середине февраля британский королевский дом огласил дату окончания работы принца Гарри и Меган Маркл в качестве старших членов королевской семьи. 31 марта с супругов будут официально сложены полномочия, а 1 апреля будет закрыт их офис в Букингемском дворце. Но до этого они совершат несколько выходов по личной просьбе королевы Елизаветы II.

HELLO! попытался разобраться, как принц Гарри решился на автономию от королевы Елизаветы II, какова в этом роль Меган Маркл, а также где и на что они теперь будут жить.