Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе, в Нью-Йорке: редкие фото пары

28.02.2020, 19:35, Разное

63-летняя Ким Кэтролл, исполнившая роль одной из четырех подруг в культовом сериале 90-х — начала 00-х «Секс в большом городе» Саманту Джонс, и в реальной жизни выбирает в основном мужчин младше себя. Последние два с половиной года Ким встречается с менеджером Расселом Томасом. Влюбленные редко где-то появляются вместе: за все время их романа снимки от папарацци можно пересчитать по пальцам. Чаще их можно увидеть в торжественной обстановке: так, впервые в качестве пары они появились на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA TV Awards в мае 2017-го и с тех пор регулярно посещают светские мероприятия рука об руку.

В минувшую среду же их впервые с июня 2019 года смогли сфотографировать вместе. Это случилось в аэропорту JFK Нью-Йорка, куда влюбленные прилетели. Правда, из какой страны, неизвестно. Ким и Рассел следуют тренду на черный: оба выбрали комплекты total black, разбавив их акцентными шарфами — Рассел выбрал аксессуар серого цвета, а Ким — с леопардовым принтом.

О бойфренде, которому чуть больше 40 лет, актриса говорить не любит. Лишь в интервью журналу Glamour в апреле 2018 года Ким рассказала об их с Расселом знакомстве:

Рассел и я встретились на BBC, он тогда работал на этом телеканале. Мы сразу понравились друг другу. Потом он подписался на меня в Twitter и написал мне в личные сообщения, а я ответила. Наше знакомство и завязавшееся общение получилось весьма в современном стиле, это было просто и так легко… Да, я правда влюблена в него. Он очень хороший, классный парень.

Так же сдержанна в эмоциях Ким и в социальных сетях — фото с возлюбленным она публикует раз в несколько месяцев, последний пост с ним она выложила в Новый год. Надо отметить, любовь и поддержку в лице Рассела Ким нашла всего за несколько месяцев до трагической гибели ее брата Криса Кэтролла. Напомним, в феврале 2018-го она обратилась к подписчикам помочь в поисках пропавшего брата, но вскоре сообщила, что он найден мертвым. Ему было 55 лет.

Ким Кэтролл трижды была замужем: за Лэрри Дэвидсом, Андрэ Дж. Лисоном (до 1989-го) и аудиоинженером Марком Левинсоном (до 2004-го). И каждый раз была инициатором развода. Также в списке покоренных ею мужчин значатся экс-премьер-министр Канады Пьер Трюдо, баскетболист Каттино Мобли, актер Александр Сиддиг и шеф-повар Алан Уайз, с которым она два года была помолвлена, но до алтаря так и не дошла. Несмотря на бурную личную жизнь, детей у актрисы нет.



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