Мнение: Самая красивая из детства: тройка лидеров

28.02.2020, 19:34, Разное

Итак, мы пообсуждали и поголосовали, кто самая красивая "прынцесса" из наших детских воспоминаний. Вот тройка лидеров.

На третьем месте у нас….

"Всадница" Карла Брюллова, 1832, ГТГ

Долгие годы считалось, что она изображает возлюбленную художника графиню Самойлову и ее приемную дочь, но потом всмотрелись в лицо всадницы, увидели, что она как-то юна. Сравнили с другими картинами, и решили, что это две приемные дочери Самойловой — итальянки Джованнина и Амацилия.

На втором месте у нас

Михаил Врубель. "Царевна Лебедь", 1900, ГТГ

В отличие от предыдущей картины, это полотно не заявлено как портрет. Это — сказочный образ (кстати, в ГТГ сейчас открылась офигительная выставка про сказки, бегите).

Но и с этой картиной есть загадки в идентификации. Традиционно считается, что раз жена Врубеля певица Надежда Забела пела партию Царевны-Лебеди в опере, то это, мол, она. Но проблема в том, что лицо не похоже! А вот на Эмилию Прахову, с ее потрясающими глазами, в которую Врубель был безответно влюблен — похожа!

И, наконец, первое место!

Александр Брюллов. "Портрет Н.Н. Гончаровой", 1831-2. Всероссийский музей Пушкина

Это единственный портрет в списке не из Третьяковской галерее (и тем убедительнее его победа — у нас, если картина не в ГТГ или не в ГРМ, шансы, что ты ее "помнишь в лицо", очень малы, на самом деле).

Создание портрета связано со свадьбой (венчание состоялось 18 февраля 1831 года в Москве). Тут ей 19 лет. Считается, что он был создан после этого.

Но вообще, подобные акварельные портреты, которых осталось очень много (еще Соколов и Гау в лидерах) — это был обязательный атрибут свадебных хлопот. Кто-то из этих художников вроде даже жаловался, что он идет в комплекте с флердоранжем.

Поэтому на подобных портретах так много юных девушек. Но это же хорошо!

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(любопытно, что все три россиянки; наверно, это как-то связано с тем, что русское искусство в СССР в репродукциях больше распространяли)

Согласны ли вы с такой тройкой победительниц?