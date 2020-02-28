«Я чувствовала себя женщиной рядом с ним»: Васильева вспомнила об отношениях с Высоцким

28.02.2020, 19:31, Разное

Актриса Татьяна Васильева вспомнила о съёмках с актером Владимиром Высоцким. Речь шла о картине «Четвертый», где она играла супругу знаменитого барда.
Дебют в кино молодой актрисы пришелся на шпионскую драму Александра Столпера, снятую в далеком 1972 году. Участие в «звездном» коллективе, где снимались Терехова, Шакуров, Высоцкий, Кайдановский и другие известные исполнители, для неё было очень ответственным моментом. Сложно было также устоять перед мужским обаянием экранного «супруга». Васильева говорит, что спас её от влюбленности тот факт, что Высоцкий старался не смотреть ей в глаза. Музыкант злился, «что ему подсунули именно меня для съемок», уточняет актриса в программе «Судьба человека». Несовпадение в росте мешало и ей, так как актер был буквально по плечо «своей жене». Операторам удавалось скрывать этот факт, но сцена в телефонной будке, о которой актриса вспоминает сейчас со смехом, чуть все не испортила. Спас помощник, который принес лестницу, по которой взбирался Высоцкий.

Сложно представить себе роман в таких условиях, тем более, что актер и певец был окружен армией поклонниц, говорит Татьяна Васильева. Затем в жизни музыканта появилась заморская звезда Марина Влади. Кстати, по воспоминаниям актрисы, в период съёмок она не видела, чтобы он пил. Знаменитый бард запомнился ей очень ответственным отношением к работе и никогда не подводил коллег.



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