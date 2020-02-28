Ляйсан Утяшева показала на видео свои приключения в Париже

28.02.2020, 19:31, Разное

Ляйсан Утяшева опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram видео, показав свои приключения в Париже. Знаменитость начала день с утренней зарядки и завтрака, а завершила походом на шоу «Crazy horse».
В настоящий момент Ляйсан Утяшева находится в Париже. Звезда, как обычно, делится с фанатами каждым своим шагом, рассказывая о впечатлениях, полученных за границей. Телеведущая отметила, свой день она начинает по обыкновению с зарядки и супа, который ей напомнил домашнее блюда, но о его вкусовых качествах артистка ничего не сказала. Затем спортсменка продемонстрировала моменты прогулки по столице моды, а завершился вечер визитом на представление «Crazy horse». Снимать в зале не разрешено правилами, а потому супруга Пала Воли показала подписчикам лишь финальные титры, когда на сцене уже зажглись огни. Хозяйка микроблога осталась под большим впечатлением от увиденного и высоко оценила масштаб представления. Телеведущая заявила, создателям проекта удалось искусно управлять светом, что придало происходящему ещё больше эротичности. Кроме того, увидев постановку, Ляйсан Утяшева задумалась о смене возрастного рейтинга своего шоу «Болеро». Сейчас он значится на уровне 18+, но никто в ходе действий не обнажается, в отличие от «Crazy horse», а потому нужно понижать ограничение до 16+.

Фолловеры остались в восторге от приключений кумира в Париже и начали немедленно писать звезде комплименты. Все в первую очередь обратили внимание на волосы телеведущей, которые стали существенно короче. Стрижка знаменитости сразу же стала предметом спора, в котором преобладало мнение, что новая причёска оказалась удачной и красит Ляйсан Утяшеву.



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