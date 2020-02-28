«Домашняя фея»: Галкин запечатлел Пугачеву без макияжа

28.02.2020, 19:31, Разное

Максим Галкин обнародовал в Instagram-микроблоге новое семейное фото, запечатлев свою супругу Аллу Пугачеву, обнимающую сына Гарри и дочь Лизу. Примадонна предстала на утреннем фото в «домашнем», а также без макияжа, восхитив поклонников своей естественной красотой.
Алла Борисовна редко попадает в объектив камеры своего супруга, увлекающегося съемками семейных видео. Звездная мать старается «не затмевать» своих детей, за времяпрепровождением которых с огромным удовольствием наблюдает армия поклонников. Пугачева любит побаловаться со своими двойняшками, и один из таких моментов попал на камеру Галкина.


Юморист запечатлел жену с детьми в домашней обстановке, что, судя по комментариям, очень понравилось поклонникам. На этот раз внимание фолловеров привлекли не только сын и дочь звездной четы, но и внешность Пугачевой, представшей на утреннем фото без макияжа и в длинной белой футболке. Знаменитость одарили комплиментами, восхищаясь ее естественной красотой, и назвали «домашней феей».



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