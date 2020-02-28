Эксперты сравнили технические показатели смартфонов LG V60 и Samsung Galaxy S20 5G

28.02.2020, 19:31, Разное

Известные производители электроники LG и Samsung могут похвастаться своими новыми топовыми гаджетами V60 и Galaxy S20 5G соответственно. Эксперты сравнили технические показатели этих смартфонов, которым предстоит серьёзная конкуренция, особенно на североамериканском рынке.

Известно, в США наиболее популярными устройствами с мобильной операционной системой Android являются изделия от LG и Samsung. Немалый успех им принесли местные операторы. Тем не менее, в настоящий момент беспроводные сети 5G начинают всё более развиваться, а потому именно модели, их поддерживающие, привлекают всё больше внимания. Недавно, неожиданно для всех, была презентована модель LG V60. Вероятно, её хотели показать на большом мероприятии в рамках выставки MWC 2020, но мероприятие отменили из-за угрозы коронавируса. В итоге производитель сделал скромный релиз, хотя статус новинки предполагает более расширенное представление. Эксперты решили сравнить, насколько деайсы производительны, и после изучения всех технических характеристик, пришли к выводу, что у Samsung Galaxy S20 5G появился очень достойный соперник, который по многим пунктам оказался лучше, хотя оба аппарата используют процессор Snapdragon 865 от Qualcomm.

В первую очередь специалисты отметили, что у LG V60 лучше основная камера. Её главный объектив имеет разрешение 64 Мп, тогда как у конкурента это 12 Мп, а модуль на 64 Мп выполняет роль телеобъектива. Что же касается селфи-камеры, то она чуть лучше у Samsung Galaxy S20 5G. Несколько больше у первого смартфона и экран. Его диагональ составляет 6,8 дюйма против 6,7 у второго устройства. Мощнее у недавно представленной новинки и аккумулятор, имеющий запас энергии 5000 мАч против 4500 мАч. Что же касается объёма оперативной памяти, то модель LG V60 имеет 8 ГБ, а у конкурента будет две версии с 8 и 12 ГБ ОЗУ. При этом не менее важным фактором окажется и стоимость устройств, и в этом показателе Samsung уступает.