В списке Bluetooth Sigma упоминается новый смартфон Samsung Galaxy A71 5G

28.02.2020, 19:31, Разное

Южнокорейская компания Samsung выпустит смартфон с поддержкой сети пятого поколения. Мобильный аппарат Galaxy A71 5G недавно засветился в списке Bluetooth Sigma.

Бренд начал продажи гаджета Galaxy A71 LTE еще в декабре во Вьетнаме, а недавно его представили на индийском рынке. Согласно последним сообщениям, корпорация трудится над моделью с 5G, и на днях в сервисе Bluetooth Sigma появился смартфон с сетью пятого поколения под названием Galaxy A71 5G. Достаточной информации о технической «начинке» изобретения компании Samsung еще нет, но определенные сведения удалось почерпнуть во время тестирования Geekbench.

Предполагается, что аппарат выйдет на рынок с процессором Exynos 980 SoC с 8 Гб оперативной памяти. Функционирует устройство, благодаря операционной системе Android 10. Версия с 4G обладает 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, внедренным сканером отпечатков пальцев, процессором Snapdragon 730, 8/128 Гб памяти, камерой с четырьмя датчиками, где главный — на 64 Мп. Питание обеспечивается аккумулятором на 4500 мАч.