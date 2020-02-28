Личное: Турция: готова получить

28.02.2020, 19:28, Разное

Сегодня наша милая всем дамочкам Турция готовится объявить России войну. Малкочаглу Баликбей точит саблю, напомаживает усы, а турецкие политики делают громкие заявления:

«РФ будет расчленена изнутри, в России проживает 25 миллионов мусульман и в прошлом Турция 16 раз сражалась с Россией. И готова повторить», — заявил советник Эрдогана по безопасности и внешней политике.



Счас как дам больно! Фото: Соцсети

Не буду спорить с очевидным: да, и 25 миллионов мусульман у нас есть, и воевали 16 раз. Ну, точнее, давали 16 раз по мордасам туркам.

Почему Турция вдруг решила напасть на нас?

Напомню вкратце, из-за чего весь сыр-бор.

Турция ввела войска на территорию сопредельного государства, которое измотано борьбой с терроризмом. Правительство Эрдогана вооружает боевиков, обучает их, поставляет им военную технику. Позавчера члены запрещённой в России террористической организации напали на правительственные войска Сирии.

Ну, хотели, вопреки договорённостям России и Турции, отвоевать Алеппо. За что тут же получили по щам: сирийская армия при поддержке авиации России остановила наступление, смешав с грязью бандитов.

Казалось бы, кому какое дело до гибели террористов? Однако среди нападавших оказались турецкие военные. И их убили.

Теперь Турция возмущена. Влезла в чужую страну, получила гору трупов и орёт на весь мир, что готова к войне с Россией. Ну, как готова? Говорит, что она — член НАТО.

МИД Люксембурга: «Турция не запрашивала НАТО на проведение операции в Идлибе, поэтому не имеет права требовать задействовать 5 статью устава».

Турецкий парламент сегодня хочет объявить войну Сирии. Да, будто до этого действия Турции не были войной. Российским судам обещают перекрыть Босфор и, как я привела слова помощника Эрдогана выше, «расчленить Россию».

Чем дело закончится?

Армия Турции, конечно, большая. Много баликбеев там и янычар. Вот только за базаром следить всё-таки нужно, когда пердишь ртом в сторону ядерной державы: война с Турцией закончится за двадцать минут.

Ну, или за неделю, если не применять ядерное оружие.

А как вы относитесь к воплям Турции и поддержке этой страной международного терроризма? Стоит ли им в 17 раз ввалить по самое не балуйся?