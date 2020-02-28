Путин наградил орденом дядю убийцы Немцова. Отметили юбилейчик убийства дружеским междусобойчиком

28.02.2020, 19:26, Новости дня

Я еще не потерял способность изумляться, оказывается. Путин наградил Геремеева (Сулейман Геремеев – член Совета Федерации от Чечни, дядя бывшего командира роты чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева, которого в 2015 году объявляли в розыск по подозрению в организации убийства Немцова. – «ГОРДОН») медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Отметили юбилейчик убийства дружеским междусобойчиком.

Вы все еще хотите смотреть его интервью? Анализировать сказанное им на прямых линиях? Ау, коллеги. Может быть, все-таки посторониться? Просто уже посторониться, из гигиенических соображений.

Воняет же.

UPD. Путин к пятилетию убийства Немцова наградил не самого убийцу, а его дядю. Это, разумеется, совершенно меняет дело…

Воняет!

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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